Сихарулидзе: «Мы как общество в сложный момент должны Валиеву поддержать»

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе призвал прекратить тиражирование ложной информации и распространение фантазий, связанных с делом фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы должны понимать, что вокруг несовершеннолетней спортсменки, девочки разводится такая «бадяга», которая на 99 процентов является просто чьими-то фантазиями. В моем понимании, это перебор. Мы как общество в сложный момент должны Камилу поддержать. И мне кажется, что поддержка эта — не фантазировать на тему [с делом] Камилы, а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать. И после этого надо будет делать выводы. А так мы создаем атмосферу, в которой девочке просто невозможно жить. Давайте будем благородными, да и просто людьми», — цитирует ТАСС Сихарулидзе.

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го. Ее результаты с этой даты были аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.