Фигуристы Мухортова и Евгеньев не выступят на чемпионате России по прыжкам из-за болезни

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев пропустят чемпионат России по прыжкам из-за болезни партнерши.

«Я заболела сразу после чемпионата России. Мы надеялись, что успеем подготовиться к прыжковому турниру, но я все еще не могу вылечиться и приступить к тренировкам, поэтому мы вынуждены сняться», — рассказала Мухортова ТАСС.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве на «ЦСКА-Арене».