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Сегодня, 14:36

Фигуристы Мухортова и Евгеньев не выступят на чемпионате России по прыжкам из-за болезни

Виктория Кравченко
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Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев пропустят чемпионат России по прыжкам из-за болезни партнерши.

«Я заболела сразу после чемпионата России. Мы надеялись, что успеем подготовиться к прыжковому турниру, но я все еще не могу вылечиться и приступить к тренировкам, поэтому мы вынуждены сняться», — рассказала Мухортова ТАСС.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Источник: https://tass.ru/sport/19768293
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
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