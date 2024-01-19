Чемпионат России по прыжкам: призовой фонд турнира
Второй в истории чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 19 по 21 января 2024 года. Соревнования состоятся на льду «ЦСКА Арены».
В декабре 2023 года Федерация фигурного катания России назвала суммы, которые заработают спортсмены за участие в турнире. Вдобавок фигуристы могут получить специальные призы за максимальные баллы, набранные при исполнении прыжкового элемента в личном турнире любым спортсменом.
Призовые чемпионата России по прыжкам в 2024 году
Призовые в личном турнире (в каждой дисциплине)
1-е место — 1 миллион рублей
2-е место — 500 тысяч рублей
3-е место — 250 тысяч рублей
Призовые в командном турнире
Победитель — 5 миллионов рублей
Участник — 3 миллиона рублей
Специальные призы за элементы на максимальные баллы
Подкрут — 250 тысяч рублей
Выброс — 250 тысяч рублей
Сольный прыжок — 250 тысяч рублей
Каскад или комбинация из двух прыжков — 250 тысяч рублей
Каскад или комбинация до трех прыжков — 250 тысяч рублей
Каскад или комбинация до пяти прыжков — 250 тысяч рублей
Чемпионат России по прыжкам-2024: основная информация