ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Фигуристы из группы Тутберидзе протестированы на коронавирус

14:41
Алена Косторная. Фото AFP
Алена Косторная. Фото AFP
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Часть сборной России по фигурному катанию, прибывшая на сборы в учебно-тренировочный центр «Новогорск», прошла тестирование на коронавирус, сообщает ТАСС.

На базе в уже находятся фигуристы группы Этери Тутберидзе, в том числе чемпионка Европы Алена Косторная, а также фигуристы группы Александра Свинина и Ирины Жук.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое» в Подмосковье, а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8556967

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