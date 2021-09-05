Фигуристка Валиева рассказала о своей любви к бадминтону

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Instagram рассказала о своих занятиях бадминтоном.

«Знакомлюсь с бадминтоном ближе! Начала с того, что отложила ракетку и стала тренировать скорость ног, рук и реакции. Ведь чтобы отбить волан, нужно действовать быстро.

За что люблю бадминтон? Это тренировка в игровой форме на точность движений — вот что нужно мне на льду!» — написала спортсменка

Валиева является серебряным призером чемпионата России 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей финала юниорского Гран-при-2019/20.