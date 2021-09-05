Фигуристка Валиева рассказала о своей любви к бадминтону
10:23
Российская фигуристка Камила Валиева в своем Instagram рассказала о своих занятиях бадминтоном.
«Знакомлюсь с бадминтоном ближе! Начала с того, что отложила ракетку и стала тренировать скорость ног, рук и реакции. Ведь чтобы отбить волан, нужно действовать быстро.
За что люблю бадминтон? Это тренировка в игровой форме на точность движений — вот что нужно мне на льду!» — написала спортсменка
Валиева является серебряным призером чемпионата России 2021 года, чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей финала юниорского Гран-при-2019/20.
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