Фигуристка Петросян поблагодарила тренеров после юниорского этапа «Гран-при» в Кошице

Российская фигуристка Аделия Петросян выразила благодарность тренерскому штабу после того, как заняла третье место на этапе юниорского «Гран-при» в Кошице (Словакия).

«Огромное спасибо Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу, Георгию Владимировичу и Ксении Владимировне за подготовку.

Сергею Викторовичу отдельная благодарность за то, что был со мной в Кошице! Очень поддерживал, шутил, настраивал, помог мне собраться и поверить в себя. Также поздравляю наших ребят с медалями и отличными прокатами!" - написала Аделия в Instagram.

По сумме выступлений Петросян получила 201,21 балла. В сезоне-2021/22 она дебютирует на международном уровне.