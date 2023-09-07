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Сегодня, 12:35

Фигуристка Усачева объявила о завершении профессиональной карьеры

Виктория Кравченко
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Дарья Усачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Дарья Усачева объявила о завершении профессиональной карьеры.

«В какой-то момент я все с тренировками осознала, а это начиналось уже в период, когда я короткую старую накатывала. Старалась накатывать. И я так чувствую... Катала-катала — понимаю, что короткую я накатаю. Представляю, как я буду катать произвольную, а я умираю. Я думаю: блин, сейчас вот мне восстанавливаться... Опять же, как я и говорила, я здраво и адекватно оценила свои возможности именно в спорте профессиональном. И поняла, что, наверное, все-таки нет», — сказала Усачева в эфире «Okko Спорт».

Она отметила, что хочет сдать ЕГЭ и поступить в университет. Ранее Усачева рассказала, чем планирует заниматься после приостановки карьеры.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в августе заявлял, что фигуристка практикуется выступать в роли тренера.

17-летняя фигуристка не выступала с ноября 2021 года. На «Гран-при Японии» она получила травму на разминке перед стартом. В августе этого года спортсменка ушла из группы Этери Тутберидзе.

Усачева — серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020 года, а также бронзовый призер юниорского финала «Гран-при» 2019 года.

Источник: https://okko.sport/program/530055129
Дарья Усачева
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