Грассль опроверг информацию о пропуске трех допинг-тестов

Итальянский фигурист Даниэль Грассль опроверг информацию о том, что пропустил 3 допинг-теста, нарушив антидопинговые правила.

«Не в курсе этой новости, мне было трудно жить одному в Москве, но я ничего не знаю о нарушении антидопинговых правил, эта новость не соответствует действительности. Я все еще катаюсь. Если бы меня дисквалифицировали, я бы не мог этого делать, но мне нужно спросить менеджера, ходит ли этот слух», — цитирует Agi Грассля.

21-летний итальянец тренировался в группе российского тренера Этери Тутберидзе с начала 2023 года до 5 сентября.