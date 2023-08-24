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Сегодня, 21:34

Усачева рассказала о планах после приостановки карьеры

Алина Савинова
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Дарья Усачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала, чем планирует заниматься после приостановки карьеры.

«Катать в шоу, куда позовут. Вроде как должна поехать зимой в тур с Ильей Авербухом. Хочу долго кататься, поддерживать форму. Я восстановила тройные, каскады 3-3. Я хочу помочь детям передать свой опыт, чтобы он не пропадал зря. У меня есть что вложить в юное поколение», — приводит Sport24 слова Усачевой.

17-летняя фигуристка не выступала с ноября 2021 года. На «Гран-при Японии» она получила травму на разминке перед стартом. В августе этого года спортсменка ушла из группы Этери Тутберидзе.

Усачева — серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2020 года, а также бронзовый призер юниорского финала Гран-при 2019 года.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-571429-usacheva-rasskazala-o-planakh-posle-priostanovki-karyery-katat-v-shou-kuda-pozovut
Фигурное катание
Дарья Усачева
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