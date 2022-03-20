Фигуристка Туктамышева призналась, что в детстве ей не нравилось выделяться

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о том, что не любила в детстве выделяться.

«Мне кажется, что отличаться нужно. И это очень важно, чтобы у тебя была индивидуальность. Странно, но в детстве, когда я выделялась, мне это абсолютно не нравилось, я хотела быть как все. А как-то так получалось, что я всегда была отдельно. Только с возрастом я поняла, что это не огромный минус, а большой плюс. Считаю, что это, наоборот, очень круто. Это абсолютно не страшно, а наоборот это может вдохновлять», — написала Туктамышева в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что 25-летняя фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером чемпионата мира 2021 года.