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Сегодня, 14:09

Фигуристка Туктамышева призналась, что в детстве ей не нравилось выделяться

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о том, что не любила в детстве выделяться.

«Мне кажется, что отличаться нужно. И это очень важно, чтобы у тебя была индивидуальность. Странно, но в детстве, когда я выделялась, мне это абсолютно не нравилось, я хотела быть как все. А как-то так получалось, что я всегда была отдельно. Только с возрастом я поняла, что это не огромный минус, а большой плюс. Считаю, что это, наоборот, очень круто. Это абсолютно не страшно, а наоборот это может вдохновлять», — написала Туктамышева в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что 25-летняя фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером чемпионата мира 2021 года.

Источник: https://t.me/Tuktik_liza
Елизавета Туктамышева
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