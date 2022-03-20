Туктамышева рассказала, когда закончит карьеру
Фигуристка Туктамышева рассказала, когда закончит карьеру
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, когда планирует завершить карьеру.
«Я буду продолжать кататься до момента, пока не пойму, что больше не могу. Сейчас я все еще чувствую, что могу», — ответила Туктамышева на вопрос подписчицы в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 25-летняя фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.
Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером чемпионата мира 2021 года.
Источник: https://t.me/Tuktik_liza
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