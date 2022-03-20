Туктамышева рассказала, когда закончит карьеру

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, когда планирует завершить карьеру.

«Я буду продолжать кататься до момента, пока не пойму, что больше не могу. Сейчас я все еще чувствую, что могу», — ответила Туктамышева на вопрос подписчицы в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 25-летняя фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером чемпионата мира 2021 года.