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Сегодня, 14:24

Туктамышева рассказала, когда закончит карьеру

Фигуристка Туктамышева рассказала, когда закончит карьеру
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, когда планирует завершить карьеру.

«Я буду продолжать кататься до момента, пока не пойму, что больше не могу. Сейчас я все еще чувствую, что могу», — ответила Туктамышева на вопрос подписчицы в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что 25-летняя фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призером чемпионата мира 2021 года.

Источник: https://t.me/Tuktik_liza
Елизавета Туктамышева
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