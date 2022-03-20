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Сегодня, 13:16

Дочь Тутберидзе восхитилась Лас-Вегасом — городом, в котором родилась

Дочь Тутберидзе восхитилась городом своего рождения Лас-Вегасом
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Диана Дэвис.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Диана Дэвис.
Фото Instagram
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Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, выложила фотографии из Лас-Вегаса. Девушка родилась в этом городе в 16 января 2003 года.

«Я так горжусь, что родилась в таком красивом городе!» — написала Дэвис.

Диана Дэвис. Фото Instagram
Диана Дэвис.
Фото Instagram

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали на чемпионате России среди взрослых. На турнире они завоевали серебряные медали.

Фигурное катание
Диана Дэвис
Этери Тутберидзе
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