Фигуристка Сотскова показала откровенное фото в леопардовом купальнике из бассейна

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова в своем Instagram опубликовала новые фотографии. На одном из снимков девушка позирует у бассейна в леопардовом купальнике.

«Такие субботы нужно делать традицией», — подписано фото.

Напомним, 3 марта федерация фигурного катания на коньках России на официальном сайте сообщила, что фигуристка Сотскова, закончившая карьеру в июле 2020 года, получила дисквалификацию сроком на 10 лет. Фигуристку признали виновной в подделке медицинского документа, который объяснял наличие запрещенного вещества в ее организме.

Сообщалось, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на фуросемид, а после предоставила поддельную справку.

Начало дисквалификации — с 6 апреля 2020 года, дата окончания — 5 апреля 2030 года.