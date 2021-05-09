Фигуристка Сотскова показала откровенное фото в леопардовом купальнике из бассейна
09:53
Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова в своем Instagram опубликовала новые фотографии. На одном из снимков девушка позирует у бассейна в леопардовом купальнике.
«Такие субботы нужно делать традицией», — подписано фото.
Напомним, 3 марта федерация фигурного катания на коньках России на официальном сайте сообщила, что фигуристка Сотскова, закончившая карьеру в июле 2020 года, получила дисквалификацию сроком на 10 лет. Фигуристку признали виновной в подделке медицинского документа, который объяснял наличие запрещенного вещества в ее организме.
Сообщалось, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на фуросемид, а после предоставила поддельную справку.
Начало дисквалификации — с 6 апреля 2020 года, дата окончания — 5 апреля 2030 года.
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