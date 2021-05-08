Боброва рассказала о непростых отношениях с партнером в начале карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала о том, как складывались отношения с партнером Дмитрием Соловьевым в начале карьеры.

«Хочу рассказать вам, что не всегда было так радужно, как может показаться на первый взгляд. Мы встали в пару, когда нам было 10 и 11 лет. Совсем юные, каждый хотел быть лучше друг друга. Возраст и амбиции не играли на нашей стороне. Мы ссорились, ругались и даже иногда дрались! Я приходила домой, кидала коньки и со слезами на глазах говорила, что с ним кататься больше не буду!

И вот однажды на тренировку пришла Татьяна Анатольевна Тарасова. Не по наши души, а ко взрослым парам. Но так совпало, что в этот день мы катались с ними на льду. Тренировка была в самом разгаре, как и наша очередная ссора с Димой. Мощный голос Татьяны Анатольевны прогремел на весь лед: «Так, а ну живо подъехали сюда!». Мы даже сначала не поняли, что это относится к нам. Смотря на нас с высоты своего роста, она произнесла: «Пока вы тут ругаетесь и теряете время, ваши соперники уже три раза проехали прокат. Таким образом они уже стали сильнее вас. Если вы и дальше будете продолжать ругаться, ничего из вас не выйдет!»

Эта фраза в корне поменяла наши отношения. Хотите - верьте, хотите - нет, но после того случая мы ни разу не поругались с Димой!» - написала Боброва в Instagram.