Фигуристка Муравьева — о возможном допуске россиян к международным соревнованиями: «Дайте мне лед, и я выступлю»

Российская фигуристка Софья Муравьева ответила на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном решении Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов к международным соревнованиями.

— Софья, вы же слышали про решение МОК?

— Да, я читаю новости, и на вас в Telegram подписана. «Красная морщина»... (смеется)

— Лучше так, чем ничего?

— Это не я решаю, но я была бы рада выступать. Дайте мне лед, и я выступлю! — ответила Муравьева.

25 января 2023 года Исполком МОК сообщил, что в организации рассмотрят возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе. Также спортсмены должны соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все антидопинговые правила. Для подтверждения этого планируется организовать дополнительные индивидуальные проверки.