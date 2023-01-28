Макар Игнатов: «Хороший прокат получился на чемпионате Санкт-Петербурга. Лучший в сезоне»

Российский фигурист Макар Игнатов оценил свой прокат короткой программы на чемпионата Санкт-Петербурга. За свое выступление он получил 105,08 балла.

— Хороший прокат получился. Пока сам не видел. Но по ощущениям, вроде, все было более-менее хорошо. Завтра произвольная.

— Лучший прокат короткой программы в этом сезоне?

— Пожалуй, да.

— Баллами доволен?

— Конечно.

— Как относишься к чемпионату Санкт-Петербурга? Вроде бы региональный турнир, но много зрителей и большая конкуренция.

— Очень рад видеть в своей родной академии столько зрителей, очень приятно здесь выступать с такой поддержкой. Очень классно, что у нас стали проводиться соревнования с таким уровнем подготовки, не со спортивной части, а общей.

— Накануне чемпионата несколько спортсменов снялось с соревнований. Как к этому отнеслись?

— Я не снялся, я выступаю.

— Призовые добавляют мотивации?

— Знаете, конечно, да. Но в момент, когда ты катаешься, ты не думаешь, сколько ты выиграешь. В первую очередь — это катание. Понятно, что финансовая подоплека есть в этом, как в любой работе. Но работа должна в первую очередь приносить удовольствие, чтобы в связи с этим росло финансовое благополучие.

— Сегодня ты получил удовольствие?

— Да.

— Настя Губанова скоро выйдет с произвольной программой на чемпионате Европы. Что можете ей сказать? Будете смотреть?

— Пока не могу сказать, у меня самого были старты. Видел короткую, только Настю посмотрел, честно говоря. Что ей можно пожелать? Только удачи, она все может. Поэтому сделает свое, а там пусть, как будет.

— Ждете медалей в группе?

— Да, конечно, своих.

— Была психологическая усталость после Кубка Первого канала?

— В принципе сезон длинный. Есть психологическая и физическая усталость. Это к вопросу финансовой подоплеки. Ты, когда катаешься, не думаешь об этом. У тебя есть задача сделать максимум.

— Чем этот Кубок Первого канала отличался от предыдущего?

— Я был всегда в красной команде, а сейчас нет.

— Каково быть не в красной команде?

— Хорошо, отлично. Это странно звучит, но у нас с ребятами была хорошая команда. К сожалению, я не показал того, чего мог. Но ребята поддержали, у нас они были душевные.