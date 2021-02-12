Фигуристка сборной России Скопцова назвала Кубок Первого канала обычным стартом

Российская фигуристка Анастасия Скопцова, которая выступает в танцах на льду с Кириллом Алешиным в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от выступления на Кубке Первого канала, который прошел на выходных в Москве.

Турнир стал первым коммерческим стартом по фигурному катанию в России с командным форматом.

«Конечно, было весело, мы очень здорово провели время. При этом не сказать, что мы совсем расслабленные были. Необходимость хорошо кататься никто не отменял, да и нам нужно было, как и на любом другом старте, решать свои задачи, была официальная судейская бригада, распределение мест, конкуренция. Помимо командного духа была и борьба внутри конкретного вида. Вообще в соревновательном плане это был обычный старт. С такими же протоколами, судейской системой, уровнями и GOE», — сказала Анастасия.

Напомним, что Скопцова выступала в команде двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой — «Время вперед». Команда «Время вперед» заняла второе место, уступив «Красной машине» олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

(Рустам Имамов)

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