Скопцова рассказала о сложностях подготовки во время пандемии коронавируса

Российская фигуристка Анастасия Скопцова, которая выступает в танцах на льду с Кириллом Алешиным в интервью «СЭ» рассказала о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса.

«Подготовка была сложной, из-за пандемии мы пропустили большую часть летнего тренировочного процесса. Если честно, до последнего не верили, что в этом году будет полноценный сезон и соревнования, поэтому, когда другие пары уже полноценно работали, мы еще даже не вышли на лед.

И тут нам говорят, что в сентябре, как обычно, будут контрольные прокаты. Как снег на голову, поскольку мы обычно начинаем кататься в начале июня. А здесь мы вышли в первый раз на лед только в начале июля, причем за время карантина забыли многое, пришлось начинать с самого нуля. Целый месяц мы катали школу, вспоминали детство. И возможно, кстати, нам это, наоборот, помогло и мы добавили в каких-то незаметных аспектах катания. Либо просто стали старше, увереннее в себе", — сказала Скопцова.

В текущем сезоне пара Скопцова/Алешин становилась бронзовым призером этапа «Гран-при России» в Москве и чемпионата России в Челябинске.

(Рустам Имамов)

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