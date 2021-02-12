Российская фигуристка Анастасия Скопцова, которая выступает в танцах на льду с Кириллом Алешиным в интервью «СЭ» рассказала об эмоциях двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой после проката бронзового призера чемпионата России-2021 Марка Кондратюка на Кубке Первого канала в Москве.

Медведева была капитаном команды «Время вперед», членом которой был Кондратюк. В соревнованиях мужчин на Кубке Первого канала Марк занял первое место.

«Мы с Женей Медведевой плакали, настолько эмоции нас переполняли. Меня редко может растрогать чья-то программа, такое случалось всего пару раз в моей жизни. Но вот произвольная Кондратюка — точно из этой серии. Во-первых, потрясающая музыка — одна из моих любимых композиций, я очень люблю «Лебединое озеро» Чайковского. И то, насколько сильно он ее прочувствовал, с какой мощной энергетикой заходил на каждое движение, что у меня в итоге не хватило сил и я разрыдалась», — сказала Скопцова.

Фигуристка также добавила, что видела ряд гневных комментариев от болельщиков в своих личных соцсетях и соцсетях Медведевой, но не согласна с их позицией.

«Не понимаю, с чего они взяли, что слезы были наиграны. Мы же не актеры, а спортсмены. Нельзя заплакать по щелчку пальца. Так что все наши переживания и эмоции были искренними и настоящими. Не знаю, кто там что думает, но для нас все было очень серьезно», — заявила спортсменка.

Напомним, что Скопцова также выступала в команде Медведевой и заняла второе место на турнире.

(Рустам Имамов)

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