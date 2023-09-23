Проскурякова выступила с программой под Rammstein. Ранее отменили номер Гуменника под эту песню

Проскурякова выступила под музыку Rammstein, под которую запретили танцевать Гуменнику

Российская фигуристка Таисия Проскурякова на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве выступила с программой под музыку Rammstein.

23 сентября спортсменка исполнила короткую программу под песню Sonne и набрала 44,37 балла за прокат. 15-летняя Проскурякова заняла 10-е место среди 11 участниц.

Ранее на контрольных прокатах сборной России фигурист Петр Гуменник был вынужден показал прошлогоднюю короткую программу, так как не смог выступить с новой под песню Rammstein Sonne «по не зависящим от него причинам».

21 сентября «СЭ» сообщил, что Гуменник сможет выйти на соревнованиях сезона-2023/24 с программой по мотивам песни Rammstein, если программа будет переработана.