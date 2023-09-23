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Допинг

Сегодня, 21:53

Лайшев: «Любим Валиеву, но вряд ли дождемся справедливого решения CAS»

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился ожиданиями от рассмотрения допингового дела чемпионки Европы Камилы Валиевой.

«Вряд ли мы дождемся справедливого решения от CAS. Потому что мы знаем правду, какая должна быть. И судя по последним выходкам всех на международной арене — в это мало верится. Сто процентов в этом есть политическая составляющая. Мы знаем и любим Камилу и понимаем, что мы и она — правы. Но будем верить, а нам ничего другого и не остается делать», — цитирует Лайшева Sport24.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Российская фигуристка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.

Из соображений конфиденциальности CAS не станет извещать общественность о том, кто из адвокатов будет защищать интересы российской фигуристки на сентябрьских слушаниях.

На Олимпиаде в Пекине Валиеву обвинили в употреблении запрещенных веществ. В допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. В Международном союзе конькобежцев (ISU) считают, что фигуристка должна понести наказание.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-580822-layshev-lyubim-kamilu-valiyevu-no-vryadli-dozhdemsya-spravedlivogo-resheniya-cas
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