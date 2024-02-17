Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на Спартакиаде 2024

Фигуристка Аделия Петросян заняла первое место в короткой программе в женском одиночном катании на Всероссийской спартакиаде 2024.

Судьи оценили прокат 16-летней спортсменки в 86,29 балла. Петросян является действующей чемпионкой России и победительницей финала «Гран-при России» — 2023.

Второй стала Анна Фролова с результатом 76,55 балла. На третьей позиции расположилась Ксения Синицына (75,75).

С произвольными программами фигуристки выступят в воскресенье, 18 февраля.

Соревнования по фигурному катанию на Спартакиаде сильнейших проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».

Турнир фигуристов на Всероссийской спартакиаде 2024: все, что нужно знать

Всероссийская спартакиада 2024

Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян — 86,29

2. Анна Фролова — 76,55

3. Ксения Синицына — 75,75

4. Алина Горбачева — 74,11

5. Вероника Яметова — 72,10

6. Дарья Садкова — 67,99

7. Мария Агаева — 67,73

8. Елизавета Куликова — 67,50

9. София Захарова — 65,70

10. Людмила Фурсова — 64,23

11. Ксения Гущина — 59,59