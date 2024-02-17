Семененко признался, что ему придется менять номер к турниру шоу-программ из-за регламента

Фигурист Евгений Семененко, выигравший Спартакиаду 2024 у мужчин, рассказал о своих планах на предстоящие турниры.

По сумме двух программ он набрал 304,40 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (297,72), третье — Владислав Дикиджи (283,48).

— Три сотни баллов я ранее не пробивал. Рад, что это удалось. Планы? Отдохнуть и выспаться.

Как меня обыграть? Тут есть сильные соперники, не буду им советовать. (Смеется.)

Участие в турнире шоу-программ? Я готовил номер, но... затем обновили регламент (можно катать номера только с отсылкой к культурному наследию России. — Прим. «СЭ») и теперь придется думать новое. Будет интересно посмотреть, это не мешает. Но кататься я тоже буду, это же фигурное катание, а не футбол, — сказал Семененко.