Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:37

Семененко признался, что ему придется менять номер к турниру шоу-программ из-за регламента

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигурист Евгений Семененко, выигравший Спартакиаду 2024 у мужчин, рассказал о своих планах на предстоящие турниры.

По сумме двух программ он набрал 304,40 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (297,72), третье — Владислав Дикиджи (283,48).

— Три сотни баллов я ранее не пробивал. Рад, что это удалось. Планы? Отдохнуть и выспаться.

Как меня обыграть? Тут есть сильные соперники, не буду им советовать. (Смеется.)

Участие в турнире шоу-программ? Я готовил номер, но... затем обновили регламент (можно катать номера только с отсылкой к культурному наследию России. — Прим. «СЭ») и теперь придется думать новое. Будет интересно посмотреть, это не мешает. Но кататься я тоже буду, это же фигурное катание, а не футбол, — сказал Семененко.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Евгений Семененко
0
Читайте также
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Бобслеистки Дудкина и Трофимец выиграли соревнования двоек на Спартакиаде 2024
Кто выиграет короткую программу Спартакиады у женщин? Онлайн-трансляция дня
Сборная Нижнего Новгорода выиграла в соревнованиях по лыжному двоеборью на Спартакиаде 2024
Дикиджи прокомментировал свой минимальный отрыв от Алиева в борьбе за бронзу на Спартакиаде 2024
«Холодно 3,14». Большунов выиграл морозный марафон Спартакиады и продлил серию побед
Семененко стал победителем Всероссийской спартакиады 2024, Кондратюк — второй
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дикиджи прокомментировал свой минимальный отрыв от Алиева в борьбе за бронзу на Спартакиаде 2024

Яметова — о золотой медали «Гран-при» после дисквалификации Валиевой: «Мне федерация об этом ничего не говорила»
Новости
RSS RSS
Все новости