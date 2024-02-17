Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

17 февраля, 17:53

Фролова порезалась во время выступления на Всероссийской спартакиаде

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристка Анна Фролова порезалась во время исполнения вращения в короткой программе на Спартакиаде сильнейших 2024.

«Порезалась на вращении, но ничего серьезного, это в целом не больно, из-за того, что ты хватаешься за лезвие, кожа стирается. На тренировке я перематываю тейпами эти места, но здесь — это как-то некрасиво», — приводит ТАСС слова Фроловой.

Спортсменка также отметила, что осталась довольна своим прокатом.

«Я довольна, чувствовала, что сегодня у меня много внутреннего ресурса, есть что сказать людям. На чемпионате России я была не настолько эмоционально заряжена, как сегодня. Сегодня я старалась кататься наотмашь, просто «высказалась», — добавила она.

18-летняя Фролова набрала 76,55 балла и заняла промежуточное второе место после короткой программы. По итогам первого соревновательного дня лидирует Аделия Петросян, которая получила 86,29 балла. На третьей позиции расположилась Ксения Синицына (75,75).

Соревнования по фигурному катанию на Спартакиаде сильнейших проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».

Турнир фигуристов на Всероссийской спартакиаде 2024: все, что нужно знать

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Анна Фролова
0
Читайте также
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
«Чем американские журналисты хуже наших? Я с удовольствием поговорю по-английски». 82-летняя Москвина после победы на Спартакиаде
Башкирские биатлонисты отдали бронзовые медали Спартакиады белорусским спортсменам
Мишина и Галлямов выиграли Спартакиаду, Петросян завоевала золото у женщин. Онлайн-трансляция дня
Фигуристка Петросян стала чемпионкой Всероссийской спартакиады 2024
Назаров победил в прыжках с большого трамплина на Всероссийской спартакиаде 2024
На арене в Магнитогорске разместили баннер в поддержку Валиевой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигуристка Петросян выиграла короткую программу на Спартакиаде 2024

Горбачева оценила свой прокат в короткой программе Спартакиады
Новости
RSS RSS
Все новости