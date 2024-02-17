Фролова порезалась во время выступления на Всероссийской спартакиаде

Фигуристка Анна Фролова порезалась во время исполнения вращения в короткой программе на Спартакиаде сильнейших 2024.

«Порезалась на вращении, но ничего серьезного, это в целом не больно, из-за того, что ты хватаешься за лезвие, кожа стирается. На тренировке я перематываю тейпами эти места, но здесь — это как-то некрасиво», — приводит ТАСС слова Фроловой.

Спортсменка также отметила, что осталась довольна своим прокатом.

«Я довольна, чувствовала, что сегодня у меня много внутреннего ресурса, есть что сказать людям. На чемпионате России я была не настолько эмоционально заряжена, как сегодня. Сегодня я старалась кататься наотмашь, просто «высказалась», — добавила она.

18-летняя Фролова набрала 76,55 балла и заняла промежуточное второе место после короткой программы. По итогам первого соревновательного дня лидирует Аделия Петросян, которая получила 86,29 балла. На третьей позиции расположилась Ксения Синицына (75,75).

Соревнования по фигурному катанию на Спартакиаде сильнейших проходят в Магнитогорске на ледовой арене «Металлург».

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