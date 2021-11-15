«Спасибо, Япония». Самарин опубликовал пост после этапа «Гран-при»
17:25
Российский фигурист Александр Самарин опубликовал пост в Instagram после этапа серии «Гран-при» в Японии.
«Спасибо, Япония», — написал фигурист.
За короткую и произвольную программу на турнире в Японии Самарин набрал 255,65 балла. Победу одержал японец Шома Уно.
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