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«Спасибо, Япония». Самарин опубликовал пост после этапа «Гран-при»

17:25
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Российский фигурист Александр Самарин опубликовал пост в Instagram после этапа серии «Гран-при» в Японии.

«Спасибо, Япония», — написал фигурист.

Публикация от Alexander Samarin (@alexander.samarin)

За короткую и произвольную программу на турнире в Японии Самарин набрал 255,65 балла. Победу одержал японец Шома Уно.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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