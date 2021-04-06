Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Фигуристка Мишина упала в финальном номере на шоу Тутберидзе и врезалась в рекламный щит

21:48
Теги:

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не смогли исполнить выброс в заключительном номере на шоу команды Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

Чемпионы мира решили рискнуть и исполнили выброс, но Мишина не смогла приземлиться и укатилась в рекламный борт. Она самостоятельно поднялась со льда.

Остальные фигуристы исполнили свои прыжки без падений, Михаил Коляда и Морис Квителашвили допустили степ-ауты на четверных тулупах, Софья Акатьева и Камила Валиева чисто сделали каскад из тулупов 4+3.

(Дмитрий Кузнецов)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...