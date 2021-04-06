Фигуристка Мишина упала в финальном номере на шоу Тутберидзе и врезалась в рекламный щит

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не смогли исполнить выброс в заключительном номере на шоу команды Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.

Чемпионы мира решили рискнуть и исполнили выброс, но Мишина не смогла приземлиться и укатилась в рекламный борт. Она самостоятельно поднялась со льда.

Остальные фигуристы исполнили свои прыжки без падений, Михаил Коляда и Морис Квителашвили допустили степ-ауты на четверных тулупах, Софья Акатьева и Камила Валиева чисто сделали каскад из тулупов 4+3.

(Дмитрий Кузнецов)