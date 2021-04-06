Косторная не удивлена результатам чемпионата мира по фигурному катанию

Российская фигуристка Алена Косторная призналась, что ее не удивило успешное выступление ее соотечественниц на чемпионате мира в Стокгольме. Россиянки заняли весь пьедестал почета.

— А можно спросить про ТутберХаус? Как появилась эта идея?

— У меня была идея поддержать нашу сборную на ЧМ. И я решила, что вот есть забавный танец. Сказала: ребят, давайте чуть-чуть доработаем его и сделаем. После того, как этот танец стал популярен, я и Аня Щербакова предложили такую идею: а почему бы нам не сделать общий TikTok? Почему бы не попробовать? И теперь это сильная группа. У нас есть даже определенный график, когда мы выкладываем каждое видео. Сейчас это уже проект!

— Есть план по числу подписчиков?

— Конечно! Мы надеялись, что если будет 500 тысяч подписчиков, то мы снимем видео с Даниилом Марковичем (Глейхенгаузом). Если будет 700 тысяч, то снимется Даниил Маркович и Сергей Викторович. Если будет миллион, то, возможно, выйдет Этери Георгиевна.

— Не удивило ли вас доминирование нашей сборной на ЧМ в женском одиночном? Ожидали женского подиума?

— Ожидала. Женское катание в России — очень сильное. А мальчики очень стараются.

(Дмитрий Кузнецов)