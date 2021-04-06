Жулин надеется на возвращение Медведевой в следующем сезоне
21:54
Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил вероятность возвращения фигуристки Евгении Медведевой на официальные турниры.
«Верится ли мне, что Женя вернется? Надежда умирает последней», - сказал Жулин «СЭ».
В предыдущем сезоне фигуристка не выступала на соревнованиях из-за обострившейся травмы спины и коронавируса. Она выступила только на контрольных прокатах. Сегодня, 6 апреля, Медведева заявила, что избавилась от проблем со здороьвем и подумает о возвращении на соревнования в следующем сезоне.
(Елизавета Денисова)
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