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Жулин надеется на возвращение Медведевой в следующем сезоне

21:54
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Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил вероятность возвращения фигуристки Евгении Медведевой на официальные турниры.

«Верится ли мне, что Женя вернется? Надежда умирает последней», - сказал Жулин «СЭ».

В предыдущем сезоне фигуристка не выступала на соревнованиях из-за обострившейся травмы спины и коронавируса. Она выступила только на контрольных прокатах. Сегодня, 6 апреля, Медведева заявила, что избавилась от проблем со здороьвем и подумает о возвращении на соревнования в следующем сезоне.

(Елизавета Денисова)

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