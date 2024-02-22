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22 февраля, 20:03

Экс-президент ИИХФ Фазель о Валиевой: «Мне жаль эту девочку. Она уникальная, и, надеюсь, она вернется»

Экс-президент ИИХФ Фазель заявил, что ему жаль Камилу Валиеву
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал участие Камилы Валиевой в церемонии открытия Игр будущего в Казани.

Фазель и Валиева сидели рядом на трибуне для VIP-гостей.

«Я большой фанат этой спортсменки. У нас была возможность пообщаться, мы перекинулись с ней парой фраз. Мы не разговаривали с ней насчет ее допинговой дисквалификации. Я только поприветствовал ее, выразил поддержку.
Я был в Пекине на Олимпиаде, когда весь этот допинговый скандал разгорался, и мне искренне жаль эту девочку. Она невероятная спортсменка, уникальная. Люблю Камилу, надеюсь, она еще вернется на лед», — сказал Фазель.

Ранее оргкомитет Игр будущего рассматривал возможность исключить Камилу Валиеву из числа почетных гостей мероприятия после допинговой дисквалификации, однако спортсменка приняла участие в церемонии открытия первых в истории мультиспортивных фиджитал-соревнований.

Фигурное катание
Камила Валиева
Рене Фазель
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