«Ты лучшая, Алина!» Загитова показала видео, как раздавала автографы фанатам
Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова в Telegram-канале опубликовала новое видео.
В ролике 19-летняя девушка раздает автографы после шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло 26 апреля в Нижнем Новгороде.
«Попыталась всем расписаться. Спасибо, Нижний Новогрод», — написала Загитова.
На видео болельщики протягивают фигуристке бумажки под непрекращающиеся выкрики «Алина!», а также «Алина, ты — лучшая».
В комментариях под видео фанаты также хвалят спортсменку:
«Алиночка — ты просто умничка! До сих пор не словила звезду, просто молодец!»
«Обалдеть! Японию напомнило... Даааа, любовь к этой девушке безгранична и бездонна...»
«Алина, какая Вы внимательная к своим поклонникам! Это очень ценно!»
В комментариях даже выложили фото полученного автографа от фигуристки.
Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.