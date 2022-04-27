«Ты лучшая, Алина!» Загитова показала видео, как раздавала автографы фанатам

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова в Telegram-канале опубликовала новое видео.

В ролике 19-летняя девушка раздает автографы после шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло 26 апреля в Нижнем Новгороде.

«Попыталась всем расписаться. Спасибо, Нижний Новогрод», — написала Загитова.

На видео болельщики протягивают фигуристке бумажки под непрекращающиеся выкрики «Алина!», а также «Алина, ты — лучшая».

В комментариях под видео фанаты также хвалят спортсменку:

«Алиночка — ты просто умничка! До сих пор не словила звезду, просто молодец!»

«Обалдеть! Японию напомнило... Даааа, любовь к этой девушке безгранична и бездонна...»

«Алина, какая Вы внимательная к своим поклонникам! Это очень ценно!»

В комментариях даже выложили фото полученного автографа от фигуристки.

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.