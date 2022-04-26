Путин восхитился навыками фигуристов

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с победителями Олимпийских игр-2022 в Пекине восхитился навыками фигуристов.

«Фигурное катание, вообще я не знаю, как вы прыгаете столько. В глазах рябит», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что для этого нужны природные данные.

«Это божий дар, это генетика. Гибкость нужна, характер. Характер — это тоже природные данные, трудолюбие — это талант.

Я понимаю, спорт высших достижений — это тяжелый труд. Это отдельная судьба, там все очень жестко. Я не просто отдаю себе в этом отчет, я знаю: там очень жестко. Все-таки [спорт] высших достижений — это отдельная песня. Это нужно себя отдать, конечно, целиком», — добавил Путин.