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Фигурное катание

26 апреля, 19:54

Путин восхитился навыками фигуристов

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Президент России Владимир Путин в ходе беседы с победителями Олимпийских игр-2022 в Пекине восхитился навыками фигуристов.

«Фигурное катание, вообще я не знаю, как вы прыгаете столько. В глазах рябит», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что для этого нужны природные данные.

«Это божий дар, это генетика. Гибкость нужна, характер. Характер — это тоже природные данные, трудолюбие — это талант.

Я понимаю, спорт высших достижений — это тяжелый труд. Это отдельная судьба, там все очень жестко. Я не просто отдаю себе в этом отчет, я знаю: там очень жестко. Все-таки [спорт] высших достижений — это отдельная песня. Это нужно себя отдать, конечно, целиком», — добавил Путин.

Фигурное катание
Владимир Путин
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