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Сегодня, 16:19

Лакерник назвал условие, при котором его кандидатура на пост вице-президента ISU будет рассматриваться

Лакерник: «Моя кандидатура может рассматриваться только при условии повышения возраста»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал «СЭ» об условиях выдвижения его кандидатуры на пост вице-президента.

«Мне неизвестно, будет ли поднят возрастной ценз. Это будет решать конгресс. Моя кандидатура может рассматриваться только при условии повышения возраста. Там так и написано. Выборы в текущей ситуации? Кто знает, как это отразится... Что есть сегодня и что будет в начале июня. Поживем — увидим», — сказал Лакерник «СЭ».

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77-летний специалист занимает должность вице-президента организации с 2016 года. В 2018 году он был переизбран на новый срок.

Лакерник занимал пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России с 2010 по 2017 год. После избрания вице-президентом ISU Лакерник покинул пост в ФФККР.

Александр Лакерник
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