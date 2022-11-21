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Сегодня, 12:25

Косторная рассказала, благодаря кому вернулась от Плющенко к Тутберидзе

Алла Шишкина
Колумнист
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Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она вспомнила, при каких обстоятельствах вернулась к Этери Тутберидзе от Евгения Плющенко.

— Этери Георгиевна рассказывала, что это ее дочь Диана уговорила взять тебя обратно.

— Да. Мы часто общались с Дианой, — говорит Косторная. — Сейчас нет, потому что у них другой часовой пояс, много тренировок. В один момент были постоянно на связи. Диана в какой-то момент в меня поверила. Очень благодарна ей за то, что поговорила с мамой. Условия были такими: тройной аксель и перестать отвечать тренерам. Нужно было переступать через свою гордыню. Когда поняла, что не получается попасть в состав, то решила разойтись. А рука позволила это сделать.

— Во второй раз тебе сама Тутберидзе сказала.

— Да, она меня подозвала. Сказала, что у нас ничего не получается и не получится. Они под меня подстраиваться не хотели, и я под них подстраиваться не хотела.

— Что почувствовала тогда?

— Когда у меня болела рука, я сказала маме, что быстро оттуда уйду. Нужно было всегда иметь запасной план, захотела пойти к Буяновой. Мама спросила, почему не к Мишину. Но у Мишина есть Лиза, это Санкт-Петербург, не хотела туда лезть. Не смогла бы там тренироваться.

Фигурное катание
Алена Косторная
Диана Дэвис
Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
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