«Психанула. Но не жалею, что ушла». Косторная о расставании с Тутберидзе

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она вспомнила уход от Этери Тутберидзе.

— В августе 2020 года ты ушла от Тутберидзе. Как это ей сказала?

— Говорила с ней два раза. Один раз меня развернули с КПП в Новогорске, мол, у меня нет пропуска. Мне тогда было 16 лет. Все считали, что я передумаю, но нет. У нас в квартире шел ремонт, мы с мамой жили в одной комнате, но тут она уехала, я позвонила Этери Георгиевне и сказала, что хочу работать по-другому. Через пять минут вышел пост в моих соцсетях. Позвонила мама и спросила: «Это что?» Я ответила, что перешла. Стало легче.

— Тогда была претензия, что ты предъявляешь большие требования, отказываешься тренироваться с другими спортсменами.

— У нас была группа. И к нам прибавляли маленьких спортсменов, но они мешают. У каждого есть свой коридор. Но из-за того, что маленькие спортсмены нарушали его своими падениями, весь поток нарушался. У нас не три человека на льду, чтобы всех пропускать. И пока ты ездишь по кругу, то ты замерзаешь. Ты забываешь навык, становишься вялым. И на тебя орут, чтобы ты катался.

— Ты одна была в такой ситуации? Никто больше не катался с младшими?

— Я никак не могла привыкнуть к этому. Мне не нравилось то, что у нас на льду не шесть человек, а двенадцать. Это травмоопасно. Ко мне никто не прислушался, поэтому я ушла на другие условия.

— И вернулась.

— Вернулась, чтобы влететь в обойму. Но это не получилось.

— Ты не жалеешь, что тогда психанула и ушла?

— Да, психанула. Но не жалею, что ушла. Может быть, не докаталась бы до этого момента.

— Когда возвращалась, не было чувство стыда?

— Мне было немного обидно, когда брали интервью у меня и Тутберидзе на Первом канале. Сами вопросы вынуждали меня говорить, что была не права.