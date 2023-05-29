«Операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления». Стали известны новые подробности состояния Костомарова

Фигурист Роман Костомаров испытывает перепады настроения, но депрессии у него нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Продолжается подготовка к протезированию — операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления, — рассказал источник. — Что касается рук, то там еще предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление. О сроках выписки речи даже не идет, поскольку на все это нужно время. Настроение нормальное, хотя, конечно, бывают перепады — он все-таки уже четыре месяца в больнице. Но никакой депрессии, все нормально».

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.