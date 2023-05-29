Врач российских фигуристов на Олимпиаде-2022 Шветский подал иск о защите достоинства и репутации

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 Филипп Шветский подал в суд Тольятти иск к изданию «Угол зрения» о защите достоинства и деловой репутации.

«Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют «Доктор Допинг», тем самым публично обвиняя в преступной деятельности в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта. В иске я прошу обязать издание опровергнуть утверждения, опубликованные им, а также взыскать с издания компенсацию в размере один рубль», — приводит ТАСС слова Шветского.

Специалист являлся врачом национальной команды России на Олимпийских играх 2022 года, во время которых допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. В феврале прошлого года издание «Угол зрения» опубликовало материал с заголовком «Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой».