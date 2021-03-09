Фигурист Мозалев рассказал, как прошла его операция на ноге

Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал, что его операция на ноге прошла успешно. У спортсмена был обнаружен подкожный бурсит левого голеностопного сустава в области медиальной лодыжки.

Фигурист рассказал, что чувствует себя нормально, однако нога немного болит.

«Мне удалили «кисту» на правой косточке левой ноги. Это было нужно сделать, потому что конек давил на нее, что вызывало боль и мешало полноценным тренировкам и прыжкам.

Врачи сказали, лечение не поможет, лучше удалить это образование. И как только появилось время, мы решили это сделать. Сейчас я в больнице, через какое-то время снимут швы, несколько дней уйдет на восстановление, буду находиться дома и потом потихоньку приступим к тренировкам", — цитирует Мозалева ФФКР.