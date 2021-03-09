Тарасова не слышала о том, что Manizha поедет на «Евровидение»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что певица Manizha будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение».

«Кто-кто поедет? Не слышала о том, что Manizha поедет на «Евровидение». Если Федерация не предлагает снова посылать фигуристов туда, то и не надо. Я против всего, если этот вопрос поднимает общественность», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее, 8 марта, стало известно, что певица Manizha будет представлять Россию на конкурсе эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза, который будет проходить в мае 2021 года в Роттердаме. В 2008 году впервые победителем конкурса стал представитель из России — Дима Билан. Вместе с ним в номере участвовал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

(Екатерина Звенигородская)