Фигурист Меньшов — о состоянии Костомарова: «Очень рад, что ему становится лучше»

Российский фигурист Константин Меньшов прокомментировал новость о том, что состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается.

«Роман — очень сильный человек и классный друг. Мы все переживаем за него очень сильно. Я желаю ему держаться, верить в лучшее, все будет хорошо. Я очень рад, что ему становится лучше. Уверен, что уровень современной медицины высок и врачи смогут помочь Роману, чтобы мы снова увидели его с улыбкой на лице», — цитирует Меньшова RT.

В январе олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, за которой последовала череда осложнений. В данный момент фигурист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.