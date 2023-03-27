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Сегодня, 17:52

Фигурист Меньшов — о состоянии Костомарова: «Очень рад, что ему становится лучше»

Алина Савинова
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Российский фигурист Константин Меньшов прокомментировал новость о том, что состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова улучшается.

«Роман — очень сильный человек и классный друг. Мы все переживаем за него очень сильно. Я желаю ему держаться, верить в лучшее, все будет хорошо. Я очень рад, что ему становится лучше. Уверен, что уровень современной медицины высок и врачи смогут помочь Роману, чтобы мы снова увидели его с улыбкой на лице», — цитирует Меньшова RT.

В январе олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии, за которой последовала череда осложнений. В данный момент фигурист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1128518-figurist-menshov-kostomarov
Фигурное катание
Константин Меньшов
Роман Костомаров
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