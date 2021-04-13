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Фигурист Ковалев уйдет из академии Плющенко вслед за Волковым

14:43
Артем Ковалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Ковалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», российский фигурист Артем Ковалев покинет академию «Ангелы Плющенко» из-за ухода его тренера Александра Волкова. В какую школу перейдет Ковалев, станет известно в ближайшие дни. Перед юниорским первенством России Ковалев готовился на льду ЦСКА.

Сам фигурист отказался комментировать свое будущее: «На данный момент не могу ничего сказать, извините», — ответил спортсмен на вопрос корреспондента «CЭ».

В нынешнем сезоне 17-летний фигурист выиграл два этапа Кубка России и юниорское первенство Москвы, на чемпионате России он занял восьмое место.

(Дмитрий Кузнецов)

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