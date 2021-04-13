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Трусова сообщила об открытии собственного фан-клуба в Японии

15:40
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Российская фигуристка Александра Трусова объявила о том, что в Японии открылся ее фан-клуб.

«Дорогие друзья!  Рада сообщить об открытии моего фан-клуба в Японии.

Япония – особая страна, которая мне очень нравится. И мне нравится, что в этой стране любят фигурное катание!» - говорится в посте в Instagram.

16-летняя Трусова занимается в группе Евгения Плющенко, до этого тренером фигуристки была Этери Тутберидзе. Спортсменка является бронзовым призером чемпионата мира и Европы.

 

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