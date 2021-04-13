Исинбаева призналась, что с теплотой вспоминает прошедший сезон «Ледникового периода»
14:24
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала, что с теплотой вспоминает минувший сезон «Ледникового периода». Спортсменка была постоянным членом жюри на шоу.
В своем Instagram Исинбаева опубликовала совместное фото с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой и участницей проекта Ольгой Бузовой.
«Вспоминаю с теплом! Интересный был опыт и знакомства!» — написала Исинбаева.
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