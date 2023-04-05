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Ходыкин — о распаде пары с Павлюченко: «Однажды поняли, что нам нужно поговорить»

Алина Савинова
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Фигурист Денис Ходыкин рассказал о причинах распада пары с Дарьей Павлюченко.

«Наша с Дашей совместная работа подошла к логичному завершению. В этом сезоне мы уже не тренировались. Подготовились к контрольным прокатам, а дальше у Даши случилась травма, восстановление затянулось. И к тренировкам мы так и не приступали. Инициатора как такового не было. Даша иногда приходила на каток, и однажды мы поняли, что нам нужно поговорить. Мы поговорили, причем не один раз. Все обсудили и пришли к тому, к чему пришли», — приводит Sport24 слова Ходыкина.

Ходыкин и Павлюченко являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата России (2020), а также чемпионами мира среди юниоров (2018).

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-04-05-odnazhdy-ponyali-chto-nam-nuzhno-pogovorit-khodykin-o-raspade-ikh-pary-s-daryey-pavlyuchenko
Фигурное катание
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