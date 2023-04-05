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Сегодня, 18:02

Тихонов рассказал подробности подготовки Петросян к финалу «Гран-при»

Алина Савинова
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Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов рассказал о подготовке фигуристки Аделии Петросян к финалу «Гран-при России».

«Аделия Петросян очень хороший провела финал «Гран-при». Удивила. Все уже уехали, а она уезжала чуть-чуть позже, и на финальной тренировке перед отъездом Аделия вышла на парный лед вместе с Тарасовой/Морозовым. «У тебя поезд?» — «Да». Мы говорим: «Может, пойдешь?», она говорит: «Нет». И она бежит-бежит, ей надо все побыстрее сделать, где-то торопится в элементах... Мы ей: «Адель, ты уже торопишься на поезд. Не торопись, сделай все спокойно». Человек идет, вроде бы немножечко успокоилась, сделала все, что должна была, огромный объем: за 45 минут все кусочки прокатала, четверной флип, четверной тулуп, несколько тройных акселей. Делает поклон: «Все, я побежала», — сказал Тихонов в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Петросян выиграла финал «Гран-при России» по фигурному катанию-2023. 15-летняя фигуриста тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5057583-trener-rasskazal-podrobnosti-podgotovki-uchenicy-tutberidze-petrosyan-k-finalu-gran-pri.html
Фигурное катание
Аделия Петросян
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