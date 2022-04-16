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Сегодня, 19:56

Семененко упал на шоу Плющенко и ударился головой. Его увезли со льда на носилках

Евгений Семененко упал и ударился головой на шоу Плющенко в Санкт-Петербурге
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Евгений Семененко пережил страшное падение с четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.

Семененко исполнил четверной прыжок, но упал и ударился головой. Далее он несколько раз пытался подняться и потом упал в партер для зрителей. Шоу было прервано.

Семененко оказали первую помощь, в ложу зрителей отправились врачи с носилками.

Позже фигуриста увезли с арены на носилках под аплодисмены. Шоу должно возобновиться.

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