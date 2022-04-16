Кондратюк, Мишина и Галлямов не выступят в шоу Плющенко в Санкт-Петербурге

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов пропустят шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», которое пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге.

«Уважаемые болельщики, к сожалению, мы не сможем выступить на шоу Плющенко 16 апреля», — сообщили Мишина и Галлямов в своей группе «ВКонтакте».

Российский фигурист Марк Кондратюк также не пропустит это шоу.

«К сожалению, сегодня на шоу меня не будет. Желаю зрителям насладиться прекрасным катанием остальных ребят!» — написал Кондратюк в своем Telegram-канале.