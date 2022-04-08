Серебряный призер Олимпийских игр-2002 в танцах на льду, продюсер ледовых шоу Илья Авербух рассказал, почему решил начать тренерскую карьеру.

По его словам, для него это новый вызов, так как он еще не брался за тренерскую деятельность.

«Это новый вызов. Я уже много чего сделал, и тренерство — это единственное, что я на льду еще не попробовал, — цитирует Авербуха Газета.Ru. — Я организовал много массовых мероприятий, был режиссером церемонии открытия Универсиады и чемпионата мира по футболу, культурного форума в Санкт-Петербурге, сделал много ледовых спектаклей для взрослой аудитории и новогодних шоу. Были гастрольные туры, гала-шоу и телевизионные проекты. Единственное, за что я не брался, — это тренерская работа и создание школы».