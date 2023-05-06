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Сегодня, 21:10

Дмитриев: «Знаю, что Бойкова и Козловский давно хотели уйти от Москвиной»

Галина Глазко
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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев высказался о переходе дуэта Александра Бойкова — Дмитрий Козловский от тренера Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

«Знаю, что они давно хотели уйти. Все, что ни делается, к лучшему. С другой стороны, немного обидно, потому что Саша и Дима — это, кажется, единственные фигуристы, которые с первых шагов воспитывались у Москвиной. Многое с ней прошли, добились хороших результатов. Сейчас, думаю, они хотят внимания только себе, чтобы рядом никого не было», — приводит слова Дмитриева «РБ Спорт»

Последние семь лет фигуристы работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artur-dmitriev-ya-ne-pripomnyu-chtoby-ot-tamary-moskvinoj-uhodili-figuristy-rebyata-navernoe-ne-hoteli-konkurentsii-vnutri-gruppy/
Артур Дмитриев
Тамара Москвина
Этери Тутберидзе
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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