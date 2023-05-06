Гербольдт объяснила переход Бойковой и Козловского к Тутберидзе поиском стабильности

Бронзовая призерка чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о переходе пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский из группы Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

«Честно говоря, мне еще в прошлом году казалось, что эта пара перейдет из группы Тамары Москвиной. Я не знала куда, но почему-то такое впечатление сложилось. Случилось это чуть позже, но все же случилось. Многие спортсмены предпочитают группу Этери Георгиевны, раньше у них не было парного катания, сейчас оно там активно развивается. Может быть, ребята для себя решили, что будут в новой группе более стабильными. В целом спортсмены Этери Георгиевны всегда стабильны, может быть им там с этим помогут», — приводит слова Гербольдт «Газете.Ru».

Последние семь лет фигуристы работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука.

Бойковой 21 год, Козловскому — 23, они являются чемпионами Европы 2020 года. Также они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), в 2021 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира.