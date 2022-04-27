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Сегодня, 17:02

Фигурист Артур Даниелян сообщил, что не будет менять спортивное гражданство

Виктория Кравченко
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Российский фигурист Артур Даниелян сказал, что не будет менять спортивное гражданство после отстранения России от международных соревнований.

«Нет, не собираюсь менять гражданство», — цитирует Даниеляна Metaraings.ru.

1 марта ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Таким образом, сборная России не смогла выступить на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция), а также пропускает чемпионат мира среди юниоров в Таллине (Эстония).

Источник: https://metaratings.ru/news/figurist-artur-danielyan-ne-sobiraetsya-menyat-sportivnoe-grazhdanstvo-1254765/
Фигурное катание
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