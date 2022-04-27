Фигурист Артур Даниелян сообщил, что не будет менять спортивное гражданство

Российский фигурист Артур Даниелян сказал, что не будет менять спортивное гражданство после отстранения России от международных соревнований.

«Нет, не собираюсь менять гражданство», — цитирует Даниеляна Metaraings.ru.

1 марта ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Таким образом, сборная России не смогла выступить на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция), а также пропускает чемпионат мира среди юниоров в Таллине (Эстония).